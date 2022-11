PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angers - Lens du 5 novembre - Ligue 1

Notre pronostic: Lens gagne à Angers, Openda ou Sotoca marque (1.96)

Match des extrêmes entre Angers, lanterne rouge de Ligue 1 et Lens, surprenant dauphin du Paris-SG ! Même si les "Sang et Or" ont beaucoup plus brillé à Bollaert qu'à l'extérieur depuis de le début du championnat, ils sont tout à fait capables d'aller s'imposer en Anjou où le SCO s'est incliné cinq fois sur sept. Les Angevins restent sur cinq revers consécutifs et se dirigent très dangereusement vers la Ligue 2 alors que les Lensois n'en finissent plus d'étonner tout le monde: une seule défaite en Ligue 1 cette saison et déjà six longueurs d'avance sur Marseille et Monaco, deux clubs que l'on imaginait devant le Racing avant la trêve pour la Coupe du monde et qui ont perdu à domicile face à Lens. Comme Openda et Sotoca sont les deux meilleurs buteurs du RCL, il me paraît logique qu'au moins un des deux soit décisif ce soir à Angers. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 55 %

