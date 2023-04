PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angers - Lille du 8 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lille gagne à Angers (1.40)

La victoire de Lille à Angers ne fait pour moi guère de doutes. Le SCO sait qu’il jouera en Ligue 2 la saison prochaine alors que le LOSC sait qu’il lui faut s’imposer en Anjou pour espérer jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Tout plaide en faveur des Lillois : l’effectif, la qualité de jeu, la forme actuelle, la motivation et les confrontations récentes. Les Dogues, invaincus depuis cinq journées, n’ont chuté que deux fois sur sept depuis la reprise : 1-0 à Nice, qui avait réussi un vrai hold-up, et 4-3 à Paris dans les arrêts de jeu. La dynamique est totalement opposée pour les Angevins qui n’ont pris qu’un point sur dix-huit possibles lors des six dernières rencontres de Ligue 1.

Fiabilité : 80 %

