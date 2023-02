PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angers - Lyon du 25 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon gagne à Angers et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

Lyon n’arrive décidemment pas à enchaîner deux résultats positifs de suite en Ligue 1 depuis la reprise. Alors que l’on s’attendait à une victoire à Auxerre après le succès obtenu face à Lens, l’OL a encore une fois déçu ses supporters en s’inclinant en Bourgogne. Comme les Lyonnais sont sur courant alternatif depuis le début de l’année 2023, on peut penser qu’ils réagiront à Angers, chez le dernier de la classe. En effet, le SCO a déjà compris qu’il jouerait en Ligue 2 la saison prochaine. Avec dix points de retard sur le 16e (Brest), il faudrait un miracle pour que les Angevins parviennent à conserver leur place en Ligue 1. N’oublions pas que le SCO reste sur quatorze défaites et deux nuls en seize matches de championnat. Pour toutes ces raisons, pariez sur la victoire de l’OL… avec plus de 1,5 but dans la rencontre, pour quasiment doubler votre mise !

Fiabilité : 60 %

