PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angers – Paris-SG du 21 avril – Ligue 1

Notre pronostic : le Paris-SG gagne à Angers sans encaisser de but (1.94)

Quinze victoires consécutives du Paris Saint-Germain contre Angers… série en cours ! Depuis 2016, les Parisiens ont toujours battu les Angevins, aussi bien au Parc des Princes qu’au stade Raymond Kopa, et quelque soit la compétition (championnat ou Coupe de France) et ont inscrit 45 buts pour 6 encaissés. Ce n’est pas cette saison, où le SCO présente un bilan catastrophique, que la donne devrait changer. Le futur champion de France va s’imposer chez la lanterne rouge qui a déjà fait ses valises pour la Ligue 2. Le tout est de savoir comment et combien de buts marquera Kylian Mbappé ! Même si Angers, qui joue maintenant décontracté, reste sur deux résultats positifs à domicile (nul contre Nice et victoire face à Lille), je ne vois pas comment Paris pourrait lâcher des points en Anjou, surtout après avoir redressé la barre en gagnant à Nice et contre Lens. Comme le PSG prend deux fois moins de but à l’extérieur qu’au Parc des Princes, je vous propose la victoire du leader avec un clean sheet pour doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

