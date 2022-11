PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angleterre – Iran du 21 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Angleterre bat l’Iran et Kane marque (2.15)

Dans un groupe à priori largement à sa portée, l’Angleterre va devoir débuter sa compétition de la meilleure des manières pour aller chercher la première place et s’assurer un huitième plus abordable. Les Anglais voudront donc stopper leur très mauvaise série de six rencontres sans succès. Ils ont terminé derniers de leur poule en Ligue des Nations avec seulement trois points pris grâce à deux nuls contre l’Allemagne et un autre face à l’Italie. La sélection des « Three Lions » a perdu deux fois face à la Hongrie dont une claque à domicile (4-0). Cependant la motivation n’est pas la même pour le dernier 4e de la Coupe du Monde 2018 et vice-champion d’Europe. Je ne le vois pas passer à côté de cette rencontre face à l’Iran qui a des éléments offensifs de talent avec Azmoun ou encore Taremi. Toujours est-il que je vois les Anglais s’imposer. Je pense que Harry Kane pourrait marquer. Il tire les pénaltys et il est performant dans ce domaine car cinq de ses sept derniers buts l’ont été dans cet exercice. Un pari coté à 2.15 !

Les autres pronostics sur Angleterre – Iran :

Le pari sûr : l’Angleterre gagne (1.34)

Le pari de folie : l’Angleterre gagne par au moins trois buts d’écart (3.60)

Le buteur (autre que Kane) : Bukayo Saka (3.90)

MYMATCH : l’Angleterre gagne, au moins deux buts dans la rencontre, Kane ou Saka buteur (2.05)

Pariez sur Angleterre – Iran ici !