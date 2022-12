PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angleterre – Sénégal du 4 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Angleterre ne perd pas contre le Sénégal et les deux équipes marquent (2.60)

Cela ne sera pas une rencontre évidente pour l’Angleterre qui a malgré tout bien géré cette phase de groupes en restant invaincue après deux succès contre l’Iran (6-2) et le Pays de Galles (3-0) et un nul contre les Etats-Unis (0-0). Reste que cette rencontre face aux Américains lors de la 2e journée aurait pu se transformer en défaite si ces derniers avaient été plus réalistes. Méfiance donc pour aujourd’hui. Le Sénégal a montré de très belles choses dès son premier match face aux Pays-Bas malgré la défaite. Les Sénégalais auraient mérité mieux et ont ensuite remporté les deux rencontres qui ont suivi contre le Qatar (3-1) et l’Equateur (2-1). Même sans Sadio Mané, les Lions forment une très belle équipe. Le champion d’Afrique pourrait poser des problèmes à l’Angleterre en marquant. Je miserais tout de même sur les Anglais qui ne perdent pas pour une cote de 2.60. Je n’exclue pas qu’une prolongation ait lieu.

Les autres pronostics sur Angleterre – Sénégal :

Le pari sûr : plus de 1,5 but dans la rencontre (1.36)

Le pari de folie : match nul (3.95)

Le buteur : Bukayo Saka (3.95)

Le MYMATCH : l’Angleterre ne perd pas, les deux équipes marquent et Saka ou Kane buteur (3.45)

Pariez sur Angleterre – Sénégal ici !