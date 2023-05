PRONOS PARIS RMC Les paris sur Annecy – Le Havre du 15 mai – Ligue 2

Notre pronostic : Le Havre gagne à Annecy (2.05)

Le Havre a l’occasion de grandement faciliter sa toute fin de saison. En effet, si les Normands s’imposent ce soir, ils n’auront besoin que d’un petit point par la suite pour valider officiellement leur montée en Ligue 1. Toujours invaincus depuis plus de huit mois, ils ont justement pris l’habitude d’être un peu plus performants en déplacement récemment, en gagnant leurs trois dernières rencontres hors de leurs bases, à Pau, Nîmes et Caen. A l’inverse, Annecy lutte toujours pour sa survie et a l’occasion de sortir de la zone de relégation en cas de succès. Mais ils n’ont remporté qu’un seul de leurs dix derniers matches de championnat. En grande difficulté sur leur pelouse, ils risquent, comme beaucoup avant eux, de craquer à l’usure et de s’incliner face au leader.

