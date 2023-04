PRONOS PARIS RMC Les paris sur Annecy – Toulouse du 6 avril – Coupe de France - ½ finale

Notre pronostic : Toulouse ne perd pas et les deux équipes marquent (2.05)

Depuis le 8e tour de la Coupe de France, Annecy (15e de Ligue 2) s’est toujours qualifié à l’extérieur et les deux équipes ont toujours marqué (3-2 à Lyon-la Duchère, 6-1 à Villerupt, 1-1 à Belfort, 1-1 à Paris contre le PFC et 2-2 à Marseille). Cette fois c’est à domicile que le FCA jouera sa qualification pour la finale. Son adversaire, Toulouse (13e de Ligue 1), court après une finale de Coupe de France depuis 1957, lors de son unique victoire, face à Angers. Le TFC ne voudra surtout pas rater l'occasion, surtout contre un club de Ligue 2, de ravir son public en l’emmenant au Stade de France. Depuis sa qualification à Marseille, Annecy enchaîne les mauvais résultats : défaite face à Metz 3-0, à Grenoble 2-1, nul 1-1 contre Guingamp et grosse gifle le week-end dernier à Nîmes 4-0. Pas vraiment rassurant avant de disputer le match le plus important de son histoire. Quant aux Toulousains, ils alternent le bon et le moins bon à l’extérieur : victoires à Auxerre, Strasbourg et Angers, mais défaites à Marseille, Reims, Paris et Brest. Sur son niveau et grâce à son avant-centre néerlandais Dallinga en grande forme (12 buts toutes compétitions confondues en 2023), le TFC devrait, selon moi, ne pas perdre en Haute Savoie. Et comme les matches de Coupe des Violets engendrent des buts de chaque côté dans 75 % des cas, je vous propose de jouer le N2 et les deux équipes marquent (2.05) ou le N2 avec but de Dallinga (2.45). A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Annecy - Toulouse :

Pari sûr : N2 et plus de 1,5 but (1.48)

Pari de folie : Toulouse gagne et les deux équipes marquent (3.40)

Buteur : Dallinga (2.45)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent et Dallinga ou Aboukhlal buteur (2.80)

Les autres options :

Novi Pazar bat Surdulica (1.84)

Cukuracki gagne à Ivanjica (1.84)

Piast Gliwice gagne à Wroclaw (2.10)

Gornik Zabrze bat Korona Kielce (1.82)

Cote totale pour les cinq paris du jour : 26.53

Pariez sur Annecy - Toulouse ici