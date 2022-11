PRONOS PARIS RMC Les paris sur Arabie Saoudite - Mexique du 30 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: le Mexique bat l'Arabie saoudite et moins de 4,5 buts dans le match (1.94)

L'Arabie Saoudite, après son exploit face à l'Argentine, vise désormais les 1/8 de finale. Pour y parvenir, les hommes d'Hervé Renard doivent gagner contre le Mexique mais un nul pourrait suffire au cas où l'Argentine perdrait face à la Pologne... ce qui n'a rien d'évident. Cependant, les Mexicains jouent leur survie en Coupe du monde. Un succès (le plus large possible) est nécessaire mais pas suffisant pour rester à Doha. Il faudrait aussi que l'Argentine perde face à la Pologne... ou alors s'impose avec un gros écart. Pour moi, même si "El Tri" n'a pas encore marqué le moindre but, il est capable de s'imposer contre l'Arabie Saoudite qui a tout donné lors de sa première rencontre et pourrait exprimer de gros regrets après avoir raté un penalty contre la Pologne lors du 2e match. Dans ces conditions... banco sur le Mexique avec moins de 4,5 buts dans le match afin de doubler la mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Arabie Saoudite - Mexique:

Pari sûr: N2 et moins de 4,5 buts dans le match (1.37)

Pari de folie: le Mexique gagne 1-0/2-0/2-1 (2.80)

Buteur: Lozano (2.50)

MyMatch: N2, moins de 3,5 buts dans le match et Jimenez ou Lozano buteur (2.75)

