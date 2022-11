PRONOS PARIS RMC - Les paris sur Argentine - Arabie Saoudite du 22 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : Messi marque plus que l'Arabie Saoudite (2.05) !

L'Albiceleste lance son tournoi face à l'adversaire le plus faible du groupe C, en tout cas sur le papier ! Les Argentins, invaincus depuis plus de trois ans toutes compétitions confondues, font évidemment partie des favoris, eux qui ont remporté la dernière Copa America. L'Argentine s'appuiera évidemment sur son génie Leo Messi qui va disputer son dernier Mondial et qui rêve d'ajouter la plus grande compétition à son immense palmarès. L'attaquant du PSG a marqué six buts en Coupe du Monde, tous en phase de poule. En face, l'Arabie Saoudite est un habitué mais n'a remporté que trois de ses 16 derniers matches de poule (2 nuls et 11 défaites), série dans laquelle la sélection entraînée par Hervé Renard n'a conservé sa cage inviolée qu'une seule fois (contre la Belgique en 1994). Je vous propose donc le pari suivant : Leo Messi marque plus que les Saoudiens (2.05) ! Fiabilité : 76%

Les autres options :

Le pari sûr : l'Argentine gagne, au moins deux buts dans le match (1.29)

Le pari de folie : Doublé de Messi (4.00)

Le buteur : Lautaro Martinez (2.20)

Le MyMatch : L'Argentine gagne sans encaisser de but, Messi buteur (2.30)

