PRONOS PARIS RMC Les paris sur Argentine - Croatie du 13 décembre - Coupe du Monde

Notre pronostic : l'Argentine ne perd pas, Messi marque (2.30) !

L'Argentine est en mission ! Le vainqueur de la dernière Copa America, double vainqueur de la Coupe du Monde (1978 et 1986) rêve d'une troisième étoile pour permettre à Lionel Messi d'ajouter le plus beau des titres à son immense palmarès. Le numéro 10 de l'Albiceleste disputera ce soir son vingt-cinquième match dans un Mondial, record de Lothar Matthaüs égalé. Messi, auteur de quatre buts et deux passes décisives, sera certainement la clé de cette rencontre. L'Argentine, qui vise une sixième finale, n'a jamais été battue en demi-finale. En face, la Croatie, qui vise une deuxième finale consécutive, n'a remporté qu'un seul match dans le temps réglementaire depuis le début de la compétition mais vient de sortir le Brésil, grandissime favori, aux tirs au but. Statistique intéressante pour vous amis parieurs : les Croates ont toujours marqué au moins un but dans les matches à élimination en Coupe du Monde. En revanche, sur cette édition, les partenaires de Luka Modric ne sont jamais parevnus à ouvrir le score contrairement aux Argentins qui eux ont systématiquement inscrit le premier but. Je vous conseille de miser sur le 1N (l'Argentine ne perd pas) en y ajoutant le but de Messi (2.30) via un MyMatch !

Fiabilité : 58%

Les autres pronostic sur Argentine - Croatie :

Victoire de l'Argentine : 1.80

Les deux équipes marquent : 2.15

Messi buteur : 2.30

Messi ouvre le score : 3.95

Victoire de l'Argentine, les deux équipes marquent : 4.40

Victoire de l'Argentine, les deux équipes marquent, Messi buteur : 6.25

