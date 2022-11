PRONOS PARIS RMC Les paris sur Argentine - Mexique du 26 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Argentine bat le Mexique (1.54)

Les Argentins sont au pied du mûr après l'énorme gifle reçue face aux Saoudiens (1-2). Perdre contre cet adversaire après avoir mené 1-0 et eu toutes les cartes en mains pour creuser l'écart, a été vécu comme un affront et n'a pas été pardonné au pays. L'Albi-Céleste a honteusement chuté et doit vite rebondir contre le Mexique, une sélection qui réussi bien aux partenaires de Lionel Messi. Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises en phase finale de Coupe du monde et l'Argentine s'est toujours imposée (6-3, 3-1 et 2-1). Par ailleurs, les Mexicains n'ont plus battu leur rival sud-américain depuis dix-huit ans et restent sur huit revers et deux nuls face à l'Albi-Céleste lors des dix dernières confrontations. Je vous suggère donc de faire confiance à l'Argentine, qui restait quand même sur trente-six rencontres sans défaite avant l'accident de mardi dernier.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Argentine - Mexique:

Pari du jour: l'Argentine bat le Mexqiue et plus de 2,5 buts dans le match (2.30)

Pari sûr: l'Argentine bat le Mexique et les deux équipes marquent (3.55)

Buteur: Messi (2.15)

MyMatch: 1N, les deux équipes marquent, Messi ou Martinez buteur (2.95)

Pariez sur Argentine - Mexique ici