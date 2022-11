PRONOS PARIS RMC Les paris sur Australie - Danemark du 30 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: le Danemark bat l'Australie sans encaisser de but (2.15)

Bien que ne comptant qu'un point après deux matches, le Danemark est favori face à l'Australie et cela me semble finalement logique. Les Scandinaves ont besoin d'une victoire pour se qualifier alors que les Australiens peuvent se contenter d'un nul... si la Tunisie ne bat pas la France. On risque donc d'assister à une attaque défense où les Australiens pourraient garer le bus dans leur surface. Sur le papier, les Danois sont supérieurs et beaucoup plus expérimentés que les Socceroos mais ils devront se montrer plus efficaces que face aux Aigles de Carthage (0-0). Ils ont grillé un joker d'entrée de jeu et n'ont plus droit à l'erreur aujourd'hui. Dans ces conditions, une victoire et un clean-sheet des Danois ne me surprendraient pas.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Australie - Danemark:

Pari sûr: N2 et moins de 3,5 buts dans le match (1.50)

Pari de folie: le Danemark gagne 1-0/2-0 (3.30)

Buteur: Dolberg (2.65)

MyMatch: le Danemark gagne sans encaisser de but, Dolberg ou Cornelius marque (3.15)

Pariez sur Australie - Danemark ici