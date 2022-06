PRONOS PARIS RMC Les paris sur Autriche – France du 10 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la France gagne en Autriche (1.80)

Après un début de compétition délicat, l’équipe de France doit retrouver le chemin de la victoire. Le contenu n’a pas été exceptionnel sur ces deux matches et les Bleus ne sont pas parvenus à tenir après avoir ouvert le score à chaque fois. Attention donc à cette rencontre qui ne va pas être facile. L’Autriche est allée battre les Croates chez eux (3-0) et n’était pas loin de prendre un point face au Danemark. La France est prévenue et les hommes de Deschamps vont devoir gérer l’état de la pelouse du Ernst Happel Stadion qui n’est vraiment pas de bonne qualité. Je pense tout de même qu’ils vont l’emporter. Les principaux titulaires ont pu souffler et le retour de Benzema dans le onze de départ change tout. Un pari coté à 1.80 !



Les autres pronostics sur Autriche – France :



Le pari de folie : la France gagne et les deux équipes marquent (3.70)



Le pari sûr : la France ne perd pas et moins de 4,5 buts (1.30)



Le buteur : Benzema marque (2.60)



Le MYMATCH : la France gagne, but de Benzema et moins de 4,5 buts (3.85)



Pariez sur Autriche – France ici !



Les autres options :



la Slovaquie gagne en Azerbaïdjan (1.82)



Le Danemark bat la Croatie (1.90)



L’Andorre bat le Liechtenstein (1.76)



Cote totale des quatre paris du jour : 10.95