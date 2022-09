PRONOS PARIS RMC Les paris sur Auxerre - Lorient du 16 septembre août - Ligue 1

Notre pronostic: Lorient ne perd pas à Auxerre et les deux équipes marquent (2.20)

La véritable surprise de ce début de saison en Ligue 1... c'est Lorient ! Les Merlus (4e) n'ont perdu qu'une seule rencontre en sept journées, à Lens, et se sont imposés cinq fois dont deux à l'extérieur, à Rennes et à Ajaccio. Par ailleurs, les Bretons restent sur quatre succès en cinq matches. Pas vraiment rassurant pour Auxerre qui vient d'aligner trois revers consécutifs (1 but inscrit pour 9 encaissés) à Lyon (2-1) contre Marseille (2-0) et à Rennes (5-0). Même si les adversaires du promu bourguignon étaient de taille, je ne peux m'empêcher d'être inquiet pour l'AJA qui compte encore pas mal de blessés. La défense auxerroise risque de souffrir face au duo Moffi (5 buts)/Ouattara (3 buts). Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le N2 avec les deux équipes marquent afin de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Pari sûr: N2 (1.43)

Pari de folie: match nul (3.35)

Buteur: Moffi (2.60)

MyMatch: N2, les deux équipes marquent, Moffi buteur (4.00)

