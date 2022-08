PRONOS PARIS RMC Les paris sur Auxerre - Strasbourg du 27 août - Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg ne perd pas à Auxerre et les deux équipes marquent (2.10)

Strasbourg, seulement 14e après trois journées, déçoit. Battu à la Meinau par Monaco (2-1), les Alsaciens avait réagi en prenant un point à Nice (1-1) mais n'ont pas confirmé contre Reims pourtant en difficulté. Strasbourg est encore loin du niveau de la saison dernière qui avait failli lui permettre d'accrocher une place européenne. De son coté, Auxerre progresse à chaque journée. Après la gifle subie à Lille (4-1), les Bourguignons ont partagé les points contre Angers (2-2) avant de s'imposer, à la surprise générale, à Montpellier. Le problème pour l'AJA, c'est que sa dernière recrue, Niang, ne jouera pas aujourd'hui et que Da Costa et Pellenard sont aussi forfaits. Bain, Charbonnier, Jeanvier et Hein sont quant à eux incertains. De son côté, Strasbourg sera privé de Fila, Nyamsi, Sissoko, Kandil et Dagba alors que Perrin est incertain. Dans 100 % des cas cette saison les deux équipes ont marqué lors des matches de l'AJA et du RCSA et les équipes de Jean-Marc Furlan ne ferme jamais le jeu... alors banco sur le N2 avec des buts de chaque côté !

Fiabilité : 50 %

