PRONOS PARIS RMC Les paris sur Bâle - Marseille du 17 mars - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Marseille s'impose à Bâle (2.10)

On le sait tous, l'OM est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile ! Cela incite à l'optimisme avant d'aller à Bâle pour conserver le but d'avance acquis la semaine dernière au Vélodrome (2-1). Ce score, très flatteur pour les Suisses, devrait permettre aux Marseillais de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa Conférence. Battu seulement une fois en déplacement sur la scène européenne (4-2 sur le pelouse de Galatasaray), Marseille est aussi la meilleure équipe hors de ses bases en Ligue 1 (9v, 3n, 2d). Au tour précédent, les partenaires de Milik avaient fait mieux à Bakou face à Qarabagh (3-0), qu'à l'aller en Provence (3-1). Cela peut encore être le cas contre le FC Bâle qui n'a plus du tout le niveau qui lui permettait de réussir des coups en Ligue des champions il y a quelques années. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur un succès marseillais en Suisse afin de doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Bâle - Marseille :

Pari sûr : N2 (1.33)

Pari de folie : l'OM gagne par un but d'écart (3.80)

Buteur: Milik (2.40)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent, Milik ou Under buteur (2.60)

Les autres options :

Porto ne perd pas à Lyon (1.60)

Le PSV ne perd pas à Copenhague (1.30)

Barcelone gagne à Galatasaray (1.34)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs: 5.85

