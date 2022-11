PRONOS PARIS RMC Les paris sur Belgique - Canada du 23 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Belgique bat le Canada par au moins deux buts d'écart (2.10)

Seuls les Pays-Bas sont parvenus à battre la Belgique cette année. Même si les Diables Rouges sont sûrement un ton en dessous de leur niveau de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans, ils restent difficiles à manoeuvrer et sont désormais très expérimentés à l'image des Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, de Bruyne, Hazard, Mertens et autre Lukaku. C'est sûrement la dernière chance pour cette génération de remporter une grand titre. La mission s'annonce donc très compliquée pour le Canada qui retrouve la Coupe du monde après trente-six ans d'absence. Aucun Canadien ne connaît le niveau mondial même si Davies et David ont joué la Ligue des champions avec le Bayern et Lille. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de faire confiance aux Belges pour une victoire par au moins deux buts d'écart, comme leur voisins néerlandais face au Sénégal.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Belgique - Canada:

Pari sûr: la Belgique bat le Canada (1.50)

Pari de folie: la Belgique gagne et de Bruyne marque (3.40)

Buteur: Batshuayi (2.20)

MyMatch: la Belgique gagne par au moins deux buts d'écart, Batshuayi marque (3.30)

