PRONOS PARIS RMC Les paris sur Belgique - Maroc du 27 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Belgique bat le Maroc (1.92)

La victoire de la Belgique face au Canada est très loin d’être méritée. Les Belges peuvent être heureux de ces trois points et cette deuxième rencontre sera très importante pour connaître le niveau réel des Diables Rouges qui restaient sur deux défaites avant la Coupe du Monde. Les Marocains ont, eux, tenu le nul face au dernier finaliste en 2018, la Croatie (0-0). Le Maroc a montré de belles choses mais il faudra essayer de prendre au moins un point pour se donner toutes les chances d’aller en huitièmes de finale. Cela ne sera pas évident. Sur le papier, l’équipe belge fait peur et je la vois se réveiller et l’emporter pour une cote de 1.92 !

Les autres pronostics sur Belgique - Maroc :

Le pari sûr : la Belgique ne perd pas et au moins un but (1.33)

Le pari de folie : la Belgique bat le Maroc et au moins trois buts (3.00)

Le buteur : Michy Batshuayi (2.55)

Le MYMATCH : la Belgique gagne, plus de 1,5 but dans la rencontre et Batshuayi ou De Bruyne marque (2.70)

