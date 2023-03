PRONOS PARIS RMC Les paris sur Benfica - Bruges du mardi 7 mars - Ligue des Champions

Notre pronostic : Benfica bat Bruges (1.43) !

La magnifique phase de poule de Ligue des Champions semble bien loin pour le Club Bruges ! Les Belges, qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale, n'ont remporté qu'un seul de leurs douze derniers matches et ils viennent de prendre une claque à Ostende (3-0) ! De plus, le score du match aller (défaite 2-0) laisse peu d'espoir aux hommes de Scott Parker. En face, le Benfica poursuit son excellente saison (seul leader du championnat portugais) et voudra entériner sa qualification devant son public au stade de la Luz. Banco pour un nouveau succès des partenaires de Joao Mario (1.43). Fiabilité : 88%

Les autres pronostic sur Benfica - Bruges :

Le pari du jour : Benfica gagne 1-0, 2-0, 3-0 (2.55)

Le buteur du jour : Gonçalo Ramos (2.20)

Le pari de folie : Ramos marque plus que Bruges (3.50)

MyMatch : Benfica gagne 1-0, 2-0 ou 3-0, Ramos buteur (5.50)

Pariez sur Benfica - Bruges ici