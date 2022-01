PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brest - Lille du 22 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Lille gagne à Brest (2.20)

Avantage Lille (8e) à Brest (13e) ! Le LOSC est invaincu depuis le 29 octobre au Parc des Princes (13 matches sans défaite toute compétition confondue) et reste sur un bon nul (1-1) à Marseille. Si les Dogues veulent continuer leur remontée au classement pour accrocher une place européenne voire le podium, ils n'ont pas le droit à l'erreur en Bretagne. Leur mission n'a rien d'impossible car le Stade Brestois restent sur deux lourdes défaite à Francis Le Blé: 4-0 face à Montpellier et 3-0 contre Nice. Pour moi, Lille a les armes pour s'imposer à l'extérieur cet après-midi et pourra compter sur le meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David (12 réalisations) pour remplir son objectif.

Fiabilité : 50 %

Pari sûr : N2 (1.33)

Pari du jour : Lille gagne et les deux équipes marquent (3.80)

Buteur : David marque (2.50)

MyMatch : Lille ne perd pas à Brest, les deux équipes marquent et David buteur (3.90)

Leeds bat Newcastle (1.98)

Man. Utd bat West Ham (1.92)

Basaksehir bat Göztepe (1.88)

Séville bat le Celta et moins de 4,5 buts dans le match (1.82)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 28.62

