PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brest – Rennes du 2 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : nul entre Brest et Rennes (3.65)

Ce derby breton oppose le 4e au 6e après trois journées. Brest a battu Lens et s’est imposé au Havre avant de perdre à Marseille. De son Côté, Rennes a battu Metz et a concédé deux nuls, à Lens et, plus inquiétant, face au promu havrais. L’effectif des Rennais est incontestablement supérieur à celui des Brestois mais il faudra encore le prouver sur le terrain. Entre ces deux clubs qui restent sur un résultat négatif, la priorité sera de ne pas perdre. Comme les hommes de Der Zakarian n’ont plus remporté ce derby depuis neuf rencontres et ne compte qu’une seule victoire au stade Francis Le Blé contre les « Rouge et Noir » en douze ans (2011), je partirais sur un score de parité pour largement tripler la mise. Et si cela devait pencher d’un côté, je pense que cela serait en faveur des Rennais.

Fiabilité : 35 %

Les autres sur Brest - Rennes :

Pari sûr : N2 (1.30)

Pari du jour : N2 et les deux équipes marquent (1.98)

Buteur : Gouiri (2.85)

My Match : N2, les deux équipes marquent, Gouiri ou Kalimuendo marque (2.85)

Les autres options :

Monaco bat Lens et les deux équipes marquent (3.20)

Fribourg gagne à Stuttgart (3.15)

Nul entre Brighton et Newcastle (3.95)

Cote totale des quatre paris de folie : 145.33

Pariez sur Brest - Rennes ici