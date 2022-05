PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brest - Strasbourg du 7 mai - Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg ne perd pas à Brest et moins de 2,5 buts dans le match (2.10)

Brest a assuré son maintien grâce à ses trois dernières victoires contre Lyon, à Metz, et face à Clermont. Les Bretons n'ont donc plus rien à craindre ni à espérer en attendant les vacances. Dans ces conditions, même s'ils joueront libérés, ils n'auront pas forcément la même motivation que d'habitude. En revanche, Strasbourg, en course pour une place sur le podium ou au moins pour l'Europe, doit tout faire pour prendre six points, ce soir à Brest, puis samedi prochain face à Clermont afin de s'offrir une "finale" lors de la dernière journée à Marseille. Comme les Alsaciens n'ont perdu qu'une seule fois (à Lille) en trois mois et demi et n'avaient encaissé que sept buts en douze matches avant le 3-3 face au PSG, je vous conseille de jouer le N2 avec moins de 2,5 buts pour doubler votre mise !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Brest - Strasbourg:

Pari sûr: N2 et moins de 4,5 buts (1.31)

Pari de folie: Strasbourg gagne 1-0 (6.25)

MyMatch : Nul à la mi-temps, Strasbourg ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match (3.60)

