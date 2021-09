PRONOS PARIS RMC Les paris sur Bruges – PSG du 15 septembre Ligue des Champions

Notre pronostic : Paris s’impose par au moins deux buts d’écart et Messi marque (2.15)

Les Parisiens réalisent une entame de championnat parfaite avec 100% de victoires. Malgré les nombreuses absences avec lesquelles Pochettino devra composer, le coach argentin pourra aligner ses trois attaquants phares : Mbappé, Neymar et Messi. Evidemment on attend beaucoup de ce trio offensif qui fait peur à toute l’Europe. Ce soir il devrait s’amuser à Bruges. Les Belges, n’ont perdu qu’une fois depuis le début de saison et de quelle manière ! C’était sur la pelouse de La Gantoise (6-1). Je pense que le Club Bruges pourrait prendre une nouvelle claque chez lui face à ce PSG. Je pense qu’il y a de fortes chances qu’on assiste au premier but de Messi avec le club de la capitale. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Paris par au moins deux buts d’écart avec une réalisation du génie argentin. Une cote pour plus que doubler la mise (2.15) !

Les autres pronostics sur Bruges – PSG :

Pari sûr : le PSG s’impose et au moins deux buts dans la rencontre (1.31)

Pari de folie : Mbappé, Neymar et Messi marquent (5.90)

MyMatch : le PSG s’impose par au moins trois buts et réalise un clean-sheet (3.45)

Les autres options :

Le Shakhtar s’impose contre le Sheriff Tiraspol (1.90)

L’Atletico gagne face à Porto et moins de 3,5 buts dans la rencontre (1.96)

Cote totale des trois paris du jour : 8.01