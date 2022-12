PRONOS PARIS RMC Les paris sur Cameroun - Brésil du 2 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Brésil ne perd pas contre le Cameroun et les deux équipes marquent (2.10)

Le Brésil n’est pas encore totalement assuré de la première place. S’il perd contre le Cameroun et que la Suisse l’emporte face à la Serbie en soignant la différence de buts, alors les Helvètes prendraient la tête. Un scénario qui paraît tout de même improbable. Les Auriverde sont largement favoris et l’équipe B que s’apprête à aligner Tite reste très compétitive avec une attaque composée de Vinicius Jr, Gabriel Jesus ou encore Antony. Je n’imagine pas les Brésiliens perdre alors que le Cameroun n’a pris qu’un seul point face à la Serbie lors d’un nul spectaculaire (3-3) après avoir perdu contre la Suisse. Cependant, étant donné que les Camerounais sont obligés de l’emporter, je pense qu’ils pourraient inscrire un but même si le Brésil ne devrait pas perdre (2.10) !

Les autres pronostics sur Cameroun – Brésil :

Le pari sûr : le Brésil ne perd pas et au moins deux buts (1.31)

Le pari de folie : le Brésil gagne et les deux équipes marquent (3.00)

Le buteur : Gabriel Jesus (2.35)

Le MYMATCH : le Brésil ne perd pas, les deux équipes marquent et Jesus ou Vinicius buteur (3.00)

