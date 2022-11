PRONOS PARIS RMC Les paris sur Cameroun – Serbie du 28 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Serbie ne perd pas contre le Cameroun et les deux équipes marquent (2.15)

C’est une rencontre très importante pour ces deux sélections battues lors de leur premier match. Le Cameroun s’est incliné 1-0 contre la Suisse et devra élever son niveau pour ne pas concéder une neuvième défaite consécutive en Coupe du Monde. La Serbie, elle, a été défaite par le Brésil. Après avoir bien tenu défensivement lors de la première période, les Serbes ont craqué face aux Brésiliens mais cette fois, le niveau ne sera pas le même et la sélection coachée par Dragan Stojkovic part favorite. Une défaite signifierait une quasi-élimination pour une de ces deux équipes. La pression est au maximum mais je garderais un avantage pour la Serbie que je ne vois pas perdre. Je pense qu’il y aura au moins un but du Cameroun pour un pari coté à 2.15 !

Les autres pronostics sur Cameroun – Serbie :

Le pari sûr : la Serbie ne perd pas et au plus de 0,5 but (1.27)

Le pari de folie : la Serbie gagne et les deux équipes marquent (3.55)

Le buteur : Dusan Vlahovic (2.75)

Le MYMATCH : la Serbie ne perd pas, les deux équipes marquent et Vlahovic ou Aboubakar buteur (3.30)

