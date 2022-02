PRONOS PARIS RMC Les paris sur Chelsea – Lille du 22 février - Ligue des Champions

Notre pronostic : Chelsea bat Lille sans encaisser de but (1.86)

C’est le match de l’année pour Lillois ! A Stamford Bridge, ils tenteront de garder toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Cela sera évidemment très compliqué. Il y a quelques motifs d’espoir pour le LOSC qui affiche deux visages cette saison. Un en championnat qui n’est pas terrible avec une 11e place au classement pour neuf victoires, neuf nuls et sept défaites, et un autre en Ligue des Champions. Les Dogues ont terminé premiers de leur poule devant Salzbourg et Séville. Après avoir connu trois premières rencontres compliquées dans ce groupe G, ils ont remporté les trois suivantes. Cependant la marche, sur la pelouse de Chelsea, me paraît bien trop haute. Le nouveau champion du monde des clubs reste sur un succès très difficile à obtenir sur le terrain de Crystal Palace. Je crois que l’équipe de Thomas Tuchel va gagner face à Lille. Je m’attends même à ce qu’elle n’encaisse pas de but. Un pari coté à 1.86 !

Pari de folie : Chelsea bat Lille 2-0 ou 3-0 (3.40)

Pari sûr : Chelsea gagne (1.31)

Buteur : Lukaku marque (2.15)

MyMatch : Chelsea gagne sans encaisser de but et Lukaku ou Havertz buteur (2.60)

Villarreal ne perd pas contre la Juventus et moins de 2,5 buts (2.05)

Hull City bat Barnsley (1.90)

Monza gagne à Pordenone (1.90)

L’Istanbul Basaksehir bat le Konyaspor (2.10)

Cote totale des cinq paris du jour : 28.91