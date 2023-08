PRONOS PARIS RMC Les paris sur Chelsea-Liverpool du 13 août - Premier League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Chelsea et Liverpool (3.60)

Première journée en Angleterre, et déjà un gros choc entre Chelsea et Liverpool, deux équipes qui vont essayer de se racheter cette saison en Premier League. Mal embarqué l'an dernier, les Reds ont tout de même terminé à la 5e place, arrachant une place qualificative pour l'Europa League. Les Blues, eux, ne joueront pas de Coupe d'Europe cette saison à cause d'une triste 12e place, loin de leurs standards habituels. Les Londoniens rebâtissent tout leur effectif. Pochettino est arrivé, accompagné par un nombre incalculable de nouveaux joueurs. De l'autre côte, Liverpool est moins actif sur le marché des transferts, mais a tout de même réussi deux jolis coups avec Mac Allister et Szoboszlai pour renforcer son milieu de terrain. Entre deux équipes en reconstruction, un match nul me semble le plus logique, d'autant que les six dernières rencontres se sont soldées sur ce résultat.

Les autres options :

Nul entre Montpellier et Le Havre (3.50)

Nul entre Nantes et Toulouse (3.45)

Pas de vainqueur entre Arouca et Estoril (3.10)

Pas de vainqueur entre Saint Trond et Anderlecht (3.00)

Cote totale des cinq nuls du jour : 409.89

