PRONOS PARIS RMC Les paris sur Chelsea - Real Madrid du 18 avril - Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre Chelsea et le Real (3.35) !

Le travail a été fait au match aller par les Madrilènes ! Victorieux (2-0) grâce à Benzema et Asensio, les joueurs de Carlo Ancelotti pourront tranquillement contrôler ce quart de finale retour de Ligue des Champions face à une équipe de Chelsea en plein doute. En effet, les Blues ont concédé une nouvelle défaite le weekend dernier contre Brighton à Stamford Brigde, la troisième consécutive toutes compétitions confondues. Pire encore, avec cinq matches d'affilée sans victoire à domicile, Chelsea a réalise sa pire série depuis la saison 2015-2016. Frank Lampard, qui cherche toujours la bonne formule, a effectué huit changements dans son onze de départ samedi et devrait encore innover ce soir. Je mise sur un score de parité, résultat qui permettrait à Chelsea d'atténuer sa série négative et qui offrirait une qualification tranquille pour le dernier carré au Real (3.35). Fiabilité : 37%

Les autres pronostics sur Chelsea - Real :

Le pari sûr : le Real ne perd pas (1.40)

Le pari du jour : le Real ne perd pas, les deux équipes marquent (2.15)

Le buteur : Karim Benzema (2.30)

MyMatch : match nul, Benzema buteur (7.50)

