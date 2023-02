PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont – Marseille du 11 février – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille s’impose à Clermont (1.70)

Après l’exploit réalisé mercredi soir au Vélodrome face au Paris-SG en 1/8 de finale de la Coupe de France (2-1) et le niveau de jeu proposé, Marseille peut logiquement partir assez confiant en Auvergne pour y affronter Clermont. L’OM compte 70 % de succès à l’extérieur cette saison et n’a chuté qu’une seule fois hors de ses basqes, au Parc des Princes, par la plus petite des marges. Les Olympiens pourront s’appuyer sur leur défense, la meilleure de France en déplacement avec seulement sept buts encaissés depuis le début de la compétition. De son côté, Clermont reste sur trois matches sans marquer le moindre but : 0-0 contre Nantes, 0-0 à Lille et 0-2 face à Monaco. Par ailleurs, les Auvergnats ont déjà perdu à cinq reprises devant leur public et ont encaissé 18 buts au stade Gabriel Montpied. De quoi s’inquiéter avant de défier un OM sur son nuage ! Alors banco sur Marseille !

Fiabilité : 65 %

Pari sûr : l’OM ne perd pas et moins de 3,5 buts (1.52)

Pari du jour : l’OM gagne et moins de 3,5 buts (2.20)

Pari de folie : l’OM gagne 1-0 ou 2-0 (3.50)

Buteur : Sanchez (2.80) … s’il joue

MyMatch : l’OM gagne sans encaisser de but, Sanchez ou Vitinha buteur (3.60)

