PRONOS PARIS RMC Les paris sur Croatie - Espagne - Ligue des Nations Finale

Notre pronostic : prolongation entre la Croatie et l'Espagne (3.15)

Que cette rencontre est difficile à pronostiquer ! La Croatie a beau avoir l'habitude de réaliser des gros coups, elle ne cesse de surprendre. Sa victoire contre les Pays-Bas au tour précédent en témoigne parfaitement. Malgré des débuts poussifs, les Croates ont mis le pied sur le ballon et n'ont pas douté après avoir concédé l'égalisation dans le temps additionnel, s'imposant finalement en prolongation. Les voilà maintenant à un match de remporter le premier titre de leur histoire. En face, l'Espagne a retrouvé des couleurs en battant l'Italie en toute fin de rencontre. La Roja a besoin de temps pour retrouver une véritable force collective mais peut une nouvelle fois gagner cette Ligue des Nations, deux ans après sa finale perdue contre la France (1-2). La nouvelle génération est talentueuse et surtout encadrée par des joueurs d'expériences, auteurs pour la plupart d'une belle saison, à l'image de Rodri et Joselu. Difficile donc d'imaginer une des deux équipes s'imposer à l'issue du temps réglementaire.

