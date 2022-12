PRONOS PARIS RMC Les paris sur Croatie – Maroc du 17 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Croatie ne perd pas contre le Maroc et les deux équipes marquent (2.15)

C’est la 3e place qui se joue aujourd’hui entre les deux vaincus des demi-finales. La Croatie a déjà terminé sur le podium d’un Mondial, c’était en 1998 en battant les Pays-Bas. En s’inclinant largement contre l’Argentine (3-0), les Croates ont pris un sacré coup sur la tête, eux qui rêvaient d’une deuxième finale consécutive. Pour la dernière de Modric en Coupe du Monde, j’imagine que ses coéquipiers vont vouloir lui offrir une sortie à la hauteur de son immense carrière en sélection. Attention tout de même aux Marocains qui n’ont cessé d’écrire l’histoire ces dernières semaines. Tout d’abord en finissant premiers de leur poule composée de la Croatie (0-0) ou encore de la Belgique (victoire 2-0), puis en sortant coup sur coup l’Espagne puis le Portugal. Malheureusement, les joueurs de Walid Regragui semblent au bout physiquement. On avait déjà vu des signes en huitième et en quart. Face à la France, cela a été très compliqué Pour Saïss ou encore Aguerd. C’est à ce niveau que je me dis que la Croatie aura l’avantage. Je vois quand même le Maroc jeter ses dernières forces dans la bataille. Je vous propose donc le 1N avec les deux équipes qui marquent (2.15) !

Les autres pronostics :

Le pari de folie : prolongation (3.50)

Le pari sûr : la Croatie ne perd pas (1.38)

Le buteur : Andrej Kramaric (3.25)

Le MYMATCH : la Croatie ne perd pas, les deux équipes marquent et Kramaric ou Perisic buteur (3.45)

