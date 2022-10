PRONOS PARIS RMC Les paris sur Dynamo Kiev - Rennes du 13 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: nul entre Kiev et Rennes (3.75)

C’est à Varsovie et non en Ukraine que Rennes à l’occasion d’aller chercher une qualification pour le tour suivant en Ligue Europa. Pour cela, les Bretons doivent s’imposer contre le Dynamo de Kiev et espérer que Larcana ne battra pas Fenerbahce dans l’autre rencontre du groupe. Cependant, comme le Stade Rennais à souffert au Roazhon Park pour finalement s’imposer 2-1 contre les Ukrainiens, je ne suis pas totalement certain que les favoris s’imposent en Pologne. Un score de parité ne serait pas un mauvais résultats pour les hommes de Bruno Génésio et c’est un peu leur spécialité cette saison à l’extérieur en championnat: trois nuls en cinq déplacements. Alors banco sur un partage de points pour près de quatre fois la mise ! Mais si cela penche d’un côté, j’imagine que cela sera en faveur de Rennes.

Fiabilité : 30 %

Les autres pronostics sur Kiev - Rennes:

Pari sûr: N2 et + de 1,5 but (1.49)

Pari du jour: N2 et les deux équipes marquent (2.05)

Buteur: Terrier (2.70)

MyMatch: N2, les deux équipes marquent, Terrier ou Gouiri buteur (2.90)

Les autres options:

Monaco gagne à Trabzon et les deux équipes marquent (3.65)

Fribourg gagne à nantes par un but d’écart (3.55)

Nice bat Slovacko 1-0/2-0 (3.35)

Le Partizan Belgrade bat Cologne (3.40)

Cote totale pour les cinq paris de folie: 553.45

