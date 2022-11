PRONOS PARIS RMC Les paris sur Equateur – Sénégal du 29 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Sénégal ne perd pas contre l’Equateur et les deux équipes marquent (2.45)

C’est une véritable finale qui nous attend dans ce match à 16h. Avantage à l’Equateur qui possède un point de plus que son adversaire et qui, en cas de nul, sera qualifié pour les huitièmes. Les Equatoriens voudraient tout de même aller chercher la première place du groupe. Pour cela, il faudrait l’emporter avec un plus grand écart que les Pays-Bas face au Qatar. Attention tout de même à ne pas perdre pour les coéquipiers d’Ener Valencia, qui est apte pour ce match. Si défaite il y a, ce sera le Sénégal qui se qualifiera. Et là aussi les Sénégalais pourraient terminer en tête en cas de contreperformance des Néerlandais. Victoire obligatoire pour les hommes de Rigobert Song et c’est pour cela que je pencherais pour le N2 avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.45 !

Les autres pronostics sur Equateur – Sénégal :

Le pari sûr : le Sénégal marque (1.39)

Le pari de folie : match nul (3.15)

Le buteur : Boulaye Dia (3.95)

Le MYMATCH : le Sénégal ne perd pas, les deux équipes marquent, Valencia ou Dia buteur (4.20)

