PRONOS PARIS RMC Les paris sur Espagne – Allemagne du 27 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Espagne ne perd pas contre l’Allemagne et moins de 3,5 buts (1.98)

C’est l’affiche la plus intéressante de cette phase de poules. Celle-ci est attendue depuis le tirage au sort et pourrait déjà être décisive dans le mauvais sens du terme pour l’Allemagne. En effet, si le Japon ne perd pas contre le Costa Rica, une défaite condamnerait la Maanschaft a une deuxième élimination de suite en phase de poules après 2018. Une catastrophe pour les quadruples champions du monde qui ont été loin d’être au niveau face au Japon alors qu’ils menaient jusqu’à la 75e avant de craquer en huit minutes. L’Espagne, elle, a détruit le Costa Rica (7-0) avec une performance collective quasi-parfaite. Alors oui, l’adversaire ne sera pas le même mais la dernière confrontation entre ces deux nations avait vu un succès 6-0 de la « Roja ». Je ne pense pas que cela se rerpoduira ce soir mais je crois que l’Espagne ne va pas perdre. Ensuite, je m’attends à un match plutôt équilibré et lent à se décanter. Donc je miserais sur moins de 3,5 buts pour presque doubler la mise.

Les autres pronostics sur Espagne - Allemagne :

Le pari sûr : l’Espagne ne perd pas (1.35)

Le pari de folie : l’Espagne gagne par un but d’écart (3.90)

Le buteur : Ferran Torres (3.35)

Le MYMATCH : l’Espagne ne perd pas, moins de 3,5 buts et Torres ou Morata buteur (3.65)

