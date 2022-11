PRONOS PARIS RMC Les paris sur Etats-Unis – Pays de Galles du 21 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : les Etats-Unis ne perdent pas contre le Pays de Galles et les deux équipes marquent (2.55)

Cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 s’est jouée à rien pour les Etats-Unis qui ont évité les barrages grâce à leur différence de buts supérieure à celle du Costa-Rica qui s’est finalement, également qualifié. Après avoir loupé l’édition 2018, les Américains se sont reconstruits avec une équipe jeune, pleine de talents. La période n’est pas excellente pour les USA, qui n’ont remporté qu’une seule rencontre sur leurs cinq dernières, face à Grenade (5-0). Ensuite, ils ont été incapables de battre le Salvador (1-1), le Japon (2-0) ou encore l’Arabie Saoudite (0-0). Le Pays de Galles participe seulement au deuxième mondial de son histoire après celui de 1958. Les Gallois ont dû s’en sortir en barrages en éliminant l’Autriche et l’Ukraine pour venir au Qatar, grâce notamment à un très bon Gareth Bale auteur de deux buts. Difficile de dégager un favori mais je pencherais pour les Etats-Unis et me couvrirais avec le 1N. Je pense que l’on pourrait assister à des buts dans cette rencontre car il y a du talent de part et d’autre. Un pari coté à 2.55 !

Les autres pronostics sur Etats-Unis – Pays de Galles :

Le pari sûr : au moins deux buts dans la rencontre (1.41)

Le pari de folie : match nul (3.05)

Le buteur : Pulisic (4.40)

