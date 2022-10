PRONOS PARIS RMC Les paris sur Ferencvaros - Monaco du 27 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco ne perd pas à Budapest et moins de 4,5 buts dans le match (1.46)

Pas de calcul à faire pour Monaco ! Victoire obligatoire ce soir en Hongrie afin d'espérer terminer en tête du groupe et ainsi se qualifier directement pour les 1/8 de finale de la Ligue Europa ! Malgré une période compliquée (deux défaites et un match nul sur les trois derniers matches), le club de la Principauté possède un effectif de bonne qualité. Difficile de croire que la lourde défaite subie sur la pelouse de Trabzonspor (4-0) soit révélatrice du niveau des "Rouge et Blanc". J'opte pour la thèse de l'accident. Par ailleurs, après avoir été victimes d'un hold-up lors du match aller à Louis II face à Ferencvaros (0-1), les hommes de Philippe Clément auront à cœur de prendre leur revanche en Hongrie afin de leur permettre poursuivre leur aventure dans la compétition.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Ferencvaros - Monaco :

Pari du jour: Monaco gagne (1.94)

Pari de folie: Monaco gagne par un but d'écart (3.70)

Buteur: Ben Yedder (2.25)

MyMatch: N2, Ben Yedder buteur et moins de 4,5 buts dans le match (3.20)

