PRONOS PARIS RMC Les paris sur Feyenoord - OM du 28 avril - Ligue Europa Conférence 1/2 finale

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Rotterdam et les deux équipes marquent (2.35)

Feyenoord présente certes un bon bilan à domicile en Ligue Europa Conférence avec quatre victoires et un nul (3-3) en 1/4 de finale aller face au Slavia Prague, mais Marseille a remporté 100 % de ses matches dans cette compétition et n'a perdu qu'une seule fois en déplacement cette saison en Coupe d'Europe, à Galatasaray en phase de poule de la Ligue Europa. L'OM visera par ailleurs aux Pays-Bas une huitième victoire consécutive sur la scène européenne. La capacité des Olympiens à bien voyager, aussi bien en Ligue 1 qu'en Europe, pourrait une nouvelle fois se vérifier à Rotterdam. Enfin, les Marseillais n'ont plus été éliminés en 1/2 finale d'une Coupe continentale depuis la "main de Vata" contre Benfica en 1990 (32 ans). En 1991, 1993, 1999, 2004 et 2018, ils ont toujours atteint la finale. Espérons qu'il en sera de même en 2022 ! Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.58)

Pari de folie: Marseille gagne (3.15)

Buteur: Milik (2.90)

MyMatch : l'OM ne perd pas, les deux équipes marquent, Milik ou Payet buteur (3.20)

Chelsea gagne à Manchester (2.25)

Francfort ne perd pas à West Ham (1.80)

Cote totale pour les trois paris du jour: 9.52

