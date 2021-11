PRONOS PARIS RMC Les paris sur Finlande – France du 16 novembre Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : la France ne perd pas en Finlande et les deux équipes marquent (2.15)

A quel match s’attendre ? Les Bleus ont validé leur qualification directe pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Ils sont assurés de terminer en tête du groupe alors que la Finlande doit préserver sa deuxième place. Les Finlandais ont deux points d’avance sur l’Ukraine mais un match nul pourrait ne pas suffire. Avec cet enjeu je ne vois pas non plus la France laisser passer cette rencontre, dans un soucis d’équité sportive et, s’il y a des changements dans le onze de départ, je pense que les joueurs voudront prouver à leur sélectionneur qu’ils méritent leur sélection. C’est pourquoi je vois le N2 pour ce match avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise.

Les autres pronostics sur Finlande – France :

Le pari de folie : match nul (3.90)

Le pari sûr : au moins deux buts dans la rencontre (1.24)

Le buteur : Benzema marque (2.05)

Le MyMatch : la Finlande ne perd pas en première mi-temps, la France ne perd pas le match et les deux équipes marquent (3.75)

Les autres options :

L’Argentine ne perd pas face au Brésil et les deux équipes marquent (2.40)

Le Chili bat l’Equateur (1.80)

L’Ukraine l’emporte en Bosnie et moins de 4 ,5 buts dans la rencontre (1.88)

La Turquie l’emporte au Monténégro et moins de 3,5 buts (2.05)

Cote totale des cinq paris du jour : 35.80