PRONOS PARIS RMC Les paris sur France – Afrique du Sud du 29 mars – Match amical

Notre pronostic : la France bat l’Afrique du Sud par au moins deux buts d’écart et Mbappé marque (2.15)

Les Bleus sont allés chercher la victoire au bout du temps additionnel contre la Côte d’Ivoire. Tchouaméni d’une belle tête a apporté ce succès. La France a toujours des problèmes dans le jeu mais possède un mental d’acier comme on a pu le voir lors de la Ligue des Nations contre l’Espagne et la Belgique. Cette fois, la rencontre devrait être plus facile. L’Afrique du Sud n’a pas pu gagner contre la Guinée la semaine dernière et joue peu contre des équipes de très haut niveau. Je pense qu’elle ne fera pas le poids ce soir à Lille. Je vous propose donc le succès de la France par au moins deux buts d’écart. Absent contre les Ivoiriens, Mbappé devrait être titulaire. Je le vois marquer pour une cote de 2.15 !

Les autres pronostics sur France – Afrique du Sud :

Pari sûr : la France gagne et au moins deux buts dans le match (1.32)

Pari de folie : doublé de Mbappé (4.50)

Un autre buteur : Griezmann (2.20)

MyMatch : la France mène à la mi-temps, gagne le match, au moins trois buts dans la rencontre et Mbappé marque (2.95)

Les autres options :

La Pologne ne perd pas contre la Suède et moins de 2,5 buts (1.84)

L’Argentine gagne en Equateur (1.92)

Le Chili bat l’Uruguay (2.10)

Le Sénégal bat l’Egypte (1.86)

Le Nigéria bat le Ghana (2.00)

Le Danemark bat la Serbie (1.82)

Cote totale des sept paris du jour : 107.99