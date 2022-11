PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Australie du 22 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : la France bat l'Australie grâce à Giroud et Mbappé (3.75) !

C'est le grand soir pour les Bleus ! La France, championne du Monde en 2018, remet son titre en jeu avec l'ambition d'aller chercher une troisième étoile. La tâche s'annonce difficile, surtout après le forfait de Karim Benzema. Le Ballon d'or 2022 a dû déclaré forfait à cause d'une blessure musculaire et il ne sera pas remplacé. Les Français vont lancer leur Mondial contre l'Australie comme il y a quatre ans. A l'époque, les joueurs de Didier Deschamps s'étaient imposés dans la douleur (2-1). Les deux sélections ont bien changé depuis et les Australiens se sont affaiblis : après une campagne de qualification catasrophique dans la zone Asie, Ils ont dû passer deux tours de barrages contre les Emirats Arabes Unis et le Pérou (victoire aux tirs au but). Même si notre Equipe nationale n'est pas dans les meilleures dispositions, cette première rencontre de poule reste largement à notre portée. Je vous conseille de miser sur une victoire tricolore avec des buts de Mbappé et Giroud. Le Parisien porte désormais le poids des responsabilités offensives et il aime cela. Le Milanais, remplaçant désigné de Benzema, tentera d'enfin ouvrir son compteur dans un Mondial ! Fiabilité : 59%

Les autres options :

Le pari sûr : victoire des Bleus (1.28)

Le pari du jour : victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.20)

Le buteur : Mbappé (1.86)

Le MyMatch : la France gagne sans encaisser de but, Mbappé buteur (2.95)

