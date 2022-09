PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Autriche du 22 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: la France bat l'Autriche et Olivier Giroud marque... s'il joue (2.30)

La France n'a plus aucune chance de conserver son titre après quatre contre-performances en juin (2 nuls à l'extérieur et 2 défaites à domicile) mais doit s'imposer ce soir face à l'Autriche pour espérer se maintenir en Ligue A. Malgré une liste d'absences impressionnante (Lloris, les frères Hernandez, Kimpembé, Konaté, Coman, Kanté, Rabiot, Pogba, Martial et Benzema) les hommes de Didier Deschamps n'ont pas droit à l'erreur lors des deux dernières rencontres avant le début de la Coupe du monde en novembre. Avec Mbappé, Giroud, Griezman et Dembélé, les Bleus possèdent des talents offensifs largement aptes pour venir à bout d'une équipe autrichienne irrégulière, capable de gagner (3-0) en Croatie mais de perdre à domicile face au Danemark (2-1). Enfin, quand la France reçoit l'Autriche, elle gagne, et cela fait 38 ans que cela dure ! Et en dix-huit confrontations depuis la deuxième guerre mondiale, les Autrichiens ne sont se imposés que trois fois. Alors banco sur un succès Français... et pourquoi pas grâce à Giroud, toujours efficace en sélection ?

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur France - Autriche:

Pari sûr: la France gagne (1.36)

Pari de folie: la France marque sur penalty (3.55)

Buteur: Mbappé (1.98)

MyMatch: Mbappé et Giroud marque (4.10)

Les autres options:

La Lituanie bat les Iles Féroé (2.20)

Le Kazakhstan bat la Biélorussie (2.30)

Le Lettonie bat la Moldavie et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 23.28

