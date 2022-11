PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Danemark du 26 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la France ne perd pas contre le Danemark et les deux équipes marquent (2.25)

Incroyable mais vrai ! Quand la France et le Danemark sont dans le même groupe lors d'une grande compétition on sait très vite si les Bleus iront loin ou non. Quand les Français perdent face aux Danois (Euro 1992 et Coupe du monde 2002), ils sont éliminés au premier tour. Quand ils ne perdent pas (Euro 1984 et 2000, Coupes du monde 1998 et 2018 - trois victoires et un nul) ils sont sacrés champions. On pourra donc s'inquiéter si les hommes de Didier Deschamps s'inclinent une troisième fois de suite face aux Danois en 2022 (deux défaites en Ligue des Nations). Mais sur ce qu'ils ont montré contre l'Australie, on peut être optimiste même si les Socceroos n'ont pas le niveau de la "Danish Dynamite". La France sera qualifiée pour les 1/8 de finale en cas de victoire aujourd'hui mais le Danemark ne peut se permettre une défaite après son 0-0 face à la Tunisie mardi dernier. Nos adversaires voudront se baser sur leurs deux derniers succès face aux Bleus en juin (2-1) et en septembre (2-0) pour leur poser une nouvelle fois de sérieux problèmes. Dans ces conditions, je pense qu'il serait raisonnable de ne pas occulter l'éventualité d'un partage de points. Comme la France encaisse très souvent un but et que la défense sera un nouvelle fois remaniée (Varane et Koundé reviennent), je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté (2.25). A mon avis, Mbappé et/ou Giroud pourraient une nouvelle fois se montrer efficaces. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur France - Danemark:

Pari sûr: 1N et moins de 4,5 buts (1.27)

Pari de folie: la France gagne et les deux équipes marquent (3.70)

Buteur: Mbappé (2.40)

MyMatch: 1N, les 2 équipes marquent, Mbappé ou Giroud buteur (2.90)

Pariez sur France - Danemark ici