PRONOS PARIS RMC Les paris sur France – Jamaïque – Coupe Du Monde (F)

Notre pronostic : la France bat la Jamaïque 2-0, 3-0, 4-0 ou 5-0 (1.88)

L’équipe de France démarre sa compétition aujourd’hui et part plus que largement favorite au niveau des cotes. Les Bleues ont pourtant vécu quelques mésaventures en préparation, avec notamment la perte de plusieurs joueuses comme Delphine Cascarino ou encore Amandine Henry. Mais l’arrivée de Hervé Renard sur le banc de touche a tout de même eu son impact, que ce soit en interne ou sur le terrain. Offensives, les Tricolores ont montré de très belles choses en préparation cette année, même si celle-ci s’est terminée par un revers sur les terres du pays hôte de cette Coupe du Monde : l’Australie (0-1). Il n’empêche que l’effectif à la disposition du technicien français est largement supérieur à celui de la Jamaïque. La 43e nation FIFA aura son mot à dire sur le plan physique mais risque de souffrir dans les autres aspects du jeu. Souvent battues avec un écart d’au moins 3 buts face aux meilleures nations du monde, les Jamaïquaines pourraient bien être de plus en plus en difficulté au fur et à mesure de la rencontre. La France devrait s’imposer solidement.

Le pari sûr : la France gagne les deux mi-temps (1.35)

Le pari de folie : la France gagne 4-0 ou 5-0 (3.45)

La buteuse : Kadidiatou Diani (1.82)

