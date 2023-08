PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Maroc - Coupe du Monde (F)

Notre pronostic : la France bat le Maroc 1-0, 2-0, 2-1, 3-0 ou 3-1 et Diani ou Le Sommer buteuse (2.15)

Si l'équipe de France part très largement favorite, tout nous laisse penser que rien ne sera facile aujourd'hui. Les Bleues sont pourtant sorties en tête de leur groupe mais ne se sont jamais vraiment montrées rassurantes. D'abord accrochées par la Jamaïque (0-0), elles ont dû batailler pour battre le Brésil (2-1) avant de montrer de grosses lacunes défensives contre le Panama (6-3). Il n'empêche que les joueuses d'Hervé Renard semblent monter en puissance et peuvent avoir leur carte à jouer dans un tournoi où tout semble possible. Mais c'est justement pour cette raison que le Maroc va jouer son va-tout. Car les Lionnes de l'Atlas réalisent de très belles choses pour leur première participation. Malgré un lourd revers initial contre l'Allemagne (0-6), elles ont derrière battu la Corée du Sud et la Colombie sur le plus petit des scores. Très accrocheuses, elles présentent néanmoins des difficultés sur le plan offensif qui peuvent être fatales contre de telles rivales. La France devrait finir par s'imposer au cours d'un match serré, avec au moins un but inscrit par l'une de ses deux attaquantes stars, Le Sommer ou Diani.

