PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Maroc du 14 décembre - 1/2 finale de Coupe du monde

Notre pronostic: la France bat le Maroc par au moins deux buts d'écart (2.35)

Le Maroc est désormais le seul pays africain ayant atteint une 1/2 finale de Coupe du monde. Les objectifs des Lions de l'Atlas ont été remplis au delà de toute espérance. Les hommes de Walid Regragui méritent toutes les louanges pour leur parcours exceptionnel. Malheureusement pour eux, les Marocains seront fortement diminués ce soir, notamment en défense (grosses incertitudes pour Aguerd, Saïss ou encore Mazraoui). Par ailleurs, Ziyech, l'élément clef en attaque, a lui aussi peu de chances d'être présent pour défier les Bleus. Enfin, Cheddirah est suspendu après le carton rouge reçu contre le Portugal en 1/4 de finale. L'énorme émotion, la fatigue et les absences risquent de peser lourd dans la balance. Par ailleurs, depuis le retour des 1/2 finales en Coupe du monde (1982), les "équipes surprises" ont chuté à ce stade de la compétition dans 100 % des cas: Pologne et France (82), Belgique (86), Angleterre (90), Bulgarie et Suède (94), Croatie (98), Corée du Sud et Turquie (2002), Portugal (2006), Uruguay (2010).

Quant à la France, elle a montré depuis le début du tournoi qu'elle était un candidat très crédible à sa propre succession. Lloris a retrouvé un niveau exceptionnel, Griezmann illumine le jeu, Rabiot n'a jamais été aussi bon en Bleu, Giroud claque but sur but et Mbappé est tout simplement stratosphérique. Les Tricolores ont passé l'obstacle à priori le plus difficile en éliminant l'Angleterre en 1/4 de finale et visent maintenant le doublé, ce qui n'est plus arrivé depuis 1962 avec le Brésil. Les hommes de Didier Deschamps devraient selon moi profiter de la fatigue des Lions de l'Atlas qui pourraient être tétanisés par l'enjeu, surtout contre une équipe qu'ils n'ont jamais battue. Je vous propose donc de miser sur un succès relativement facile des Français où Mbappé serait l'élément majeur de la qualification pour la finale. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur France - Danemark:

Pari sûr: la France gagne (1.50)

Pari de folie: la France gagne 2-0/3-0/4-0 (3.25)

Score exact: 2-0 (5.40)

Buteur: Mbappé (2.25)

MyMatch: la France gagne sans encaisser de but et Mbappé marque (3.70)

Pariez sur France - Maroc ici