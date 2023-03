PRONOS PARIS RMC Les paris sur France – Pays-Bas du 24 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la France bat les Pays-Bas et Griezmann ou Mbappé marque (2.10)

Après sa finale perdue contre l’Argentine aux tirs au but, la France reprend les matches internationaux en défiant les Pays-Bas. Les Bleus devront donc faire sans Lloris ni Varane, fraîchement retraités. Désigné capitaine par Didier Deschamps, Kylian Mbappé aura de nouvelles responsabilités. Griezmann, déçu de ne pas avoir le brassard, ne devrait pas être affecté sur le terrain. Les Pays-Bas ont tout de même des arguments. Les Bataves ont eux aussi poussé les Argentins aux tirs au but en quart de finale. Cependant, je pense que la France va s’imposer au Stade de France et pour faire gonfler la cote je vous propose une réalisation de Mbappé ou de Griezmann (2.10) !

Les autres pronostics sur France – Pays-Bas :

Le pari sûr : la France ne perd pas et au moins un but (1.29)

Le pari de folie : la France gagne et moins de 2,5 buts (3.55)

Le buteur : Kylian Mbappé (2.20)

Le MYMATCH : La France l’emporte, Griezmann ou Mbappé buteur et moins de 3,5 buts (3.15)

Les autres options :

La Belgique ne perd pas en Suède et les deux équipes marquent (2.25)

La République Tchèque ne perd pas face à la Pologne et moins de 2,5 buts (2.00)

Cote totale des trois paris du jour : 9.45