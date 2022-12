PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Pologne du 4 décembre – Coupe du monde

Notre pronostic : la France bat la Pologne 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.10)

L’équipe de France ne refera pas le même match que celui effectué face à la Tunisie. Cette fois, le onze type sera bien aligné et les Bleus vont avoir le contrôle du match. Face à l’Australie et au Danemark, les Français ont été très bons avec de belles victoires. La relation Mbappé/Griezmann fonctionne à merveille et si l’on rajoute un Olivier Giroud qui pèse sur l’arrière garde polonaise, ce trio peut faire peur. Les interrogations se trouvent en défense. Les hommes de Didier Deschamps ont encaissé un but lors de chaque match disputé et il faudrait retrouver une solidité défensive. Je pense que cela est possible face à la Pologne qui ne produit pas grand-chose. Lewandowski est trop isolé en attaque mais il faudra tout de même faire attention à lui. Le meilleur joueur de cette sélection est Wojciech Szczesny. Le gardien de la Juventus est exceptionnel et c’est surtout grâce à ses performances que les Polonais se retrouvent en phase finale. Cependant je le vois craquer dans cette rencontre. Je pense même que les Bleus vont se qualifier en quart de finale sans encaisser de but et je vous propose donc le 1-0, 2-0 ou 3-0 en faveur des Tricolores pour un peu plus que doubler la mise.

Les autres pronostics sur France - Pologne :

Le pari sûr : la France bat la Pologne (1.30)

Le pari de folie : la France gagne 2-0 ou 3-0 (3.10)

Le buteur : Kylian Mbappé (1.90)

Le MYMATCH : la France gagne sans encaisser de but, Mbappé buteur ainsi que Giroud ou Griezmann (4.50)

