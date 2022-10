PRONOS PARIS RMC Les paris sur Francfort - Marseille du 26 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Francfort et moins de 3,5 buts (1.98)

L'OM, c'est Docteur Jekill et Mister Hyde ! Depuis que les Olympiens regagnent des matches en Ligue des champions (deux victoires de suite contre le Sporting du Portugal), ils perdent en championnat (trois revers consécutifs face à Ajaccio, à Paris et contre Lens). En cas de succès en Allemagne, Marseille ferait un grand pas vers la qualification pour les 1/8 de finale et serait même sûr de terminer parmi les deux premiers si Tottenham bat le Sporting comme c'est fort probable. N'oublions pas que Francfort n'a toujours pas réussi à marquer le moindre but à domicile en Ligue des champions (0-3 contre le Sporting et 0-0 face à Tottenham) et que l'OM voyage plutôt bien cette saison et surtout défend très efficacement (quatre buts encaissés en déplacement toute compétition confondue). Comme les Phocéens sont devenu impronosticables, une grosse surprise n'est pas à exclure. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le N2 avec moins de 3,5 buts dans le match pour essayer de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Francfort - Marseille:

Pari sûr: moins de 3,5 buts dans le match (1.30)

Pari de folie: Marseille gagne à Francfort (3.10)

Buteur: Harit... s'il joue (5.50)

MyMatch: moins de 3,5 buts, Harit ou Guendouzi ou Sanchez (3.35)

Les autres options:

L'Atletico bat Leverkusen (1.80)

Barcelone bat le Bayern (2.35)

Cote totale pour les trois paris du jour: 8.37

