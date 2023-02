PRONOS PARIS RMC Les paris sur Francfort – Naples du 21 février – Ligue des Champions

Notre pronostic : Naples gagne sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (2.15)

Naples est peut-être la meilleure équipe d’Europe et a un huitième de finale abordable. Les Napolitains sont sortis en tête de leur poule en Ligue des Champions devant Liverpool, possèdent quinze points d’avance en Série A et devraient, sauf catastrophe, aller chercher un titre de champion qui leur manque depuis 1990 ! En pleine confiance, je vois le Napoli s’imposer en Allemagne même si cela ne sera pas facile. Francfort réalise une saison intéressante avec une 6e place en Bundesliga. L’Eintracht est sorti 2e du groupe D derrière Tottenham. Cependant, je pense que les Italiens vont frapper un grand coup en gagnant ce soir pour plus que doubler la mise.

